Büyükşehirden arıcılık eğitimi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yerli arı üreticilerini desteklemek ve isteklileri arıcılığa teşvik etmek amacıyla “Arıcılık Eğitimi” vermeyi sürdürüyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından üreticilere yönelik eğitimler çerçevesinde arıcılığın geliştirilmesi ve üreticilerin bilgilendirilmesi amacıyla teknik eğitim düzenledi.

Zeytinpark'ta düzenlenen eğitimde arıcılık faaliyetlerinin daha bilinçli şekilde yapılmasına imkan sağlayacak teknik bilgiler aktarıldı. Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı Ar-Ge Şube Müdürlüğünde görevli Veteriner Hekim Ela Kuzu tarafından verilen eğitimde arı yetiştiriciliği, arı üretim teknikleri, arıların nasıl bal yaptığı, arı hastalıkları ve arı ürünleri konularında önemli bilgiler verildi. Arı ve kovan bakımının da anlatıldığı eğitim sonunda kursiyerlere sertifika verildi.

"Arıcılığı öğrendiler"

Arı yetiştiriciliğe meraklı olduğunu ve amatör olarak başladığını söyleyen Hatice Ereklioba “Küçük bir arı kovanım var ama yeterli bilgim olmadığı için faaliyete geçiremedim. Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği teknik eğitimin çok faydası olacak. Çok faydalı bilgiler anlattılar. Benim için verimli bir eğitim oldu” diye konuştu.

Eğitime katılanlardan Nurten Ağaçbiçer, Büyükşehir Belediyesi'nin daha önce düzenlediği Aromatik Bitki Yetiştiriciliği kursuna da katıldığı söyleyerek, “Aromatik bitki konusunda kendimi yetiştirmek istiyorum ama arıcılığın aromatik bitki yetiştiriciliğinde çok önemli yeri olduğunu öğrenmiştim. O yüzden arıcılık eğitimine katıldım. Arılar bu tür bitkileri çok seviyormuş. Bugün çok önemli bilgiler edindim” dedi. Amatör olarak arıcılık yaptığını söyleyen Bahattin Türkmen de eğitimin çok faydalı geçtiğini, arıyı, arıcılığı ve arı ürünlerini öğrendiklerini söyleyerek, “Bugünkü eğitim sayesinde yeni bilgiler edindim ve eksiklerimi giderdim. Öğrendiklerimi de hemen uygulayacağım” diye

konuştu.