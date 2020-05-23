Büyükşehirden bayrama özel mobil konserler

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in talimatıyla, salgın ve sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinden çıkamayacak vatandaşlara, Ramazan Bayramı boyunca moral vermek için mobil konserler düzenlenecek.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen mobil konser programı kapsamında Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası ile salgın nedeniyle sanatlarını icra edemeyen yerel sanatçılar merkez ve ilçelerde vatandaşlarla buluşacak. Mobil Kültür Sanat Etkinlik Otobüsü üzerinden verilecek konserler 4 gün sürecek.