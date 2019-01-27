Büyükşehir'den Boğaçayı açıklaması: " Boğaçayı Projesi yüzyılın yağışlarında sınavı geçti"

Son 50 yılın en yoğun yağışlarına rağmen Boğaçayı'nda en ufak bir taşkın yaşanmadığı, peyzaj çalışmaları sonrası sunduğu muhteşem görsellikle Türkiye'nin gündemine oturan Boğaçayı Projesinin, teknik ve mühendislik çalışmalarının da ne kadar doğru yapıldığını gösterdiği bildirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada Antalya tarihinde bugüne kadar en yoğun yağan yağmur debisinin iki katı kadar oranı baz alarak yaptığı Boğaçayı Projesinin görsel şölenin yanı sıra taşkın önlemede de rüştünü ispatladığı kaydedildi. Açıklamada 2003 yılında yaşanan sel felaketinde 1700 metreküplük debi köprünün yıkılmasına neden olurken, Antalya'da son günlerde etkili olan yoğun yağışa rağmen Boğaçayı Projesi taşkın olayına sahne olmadığı ifade edildi.

Rekor yağışa rağmen taşkın olmadı

Boğaçayı Projesi kapsamında ıslah edilen yatağın kapasitesinin saniyede 2900 m3'e çıkarılması, yapılan çalışmanın ne kadar yerinde olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunun altı çizilen açıklamada şöyle denildi : " Her türlü afet ve taşkın riskine karşı önlem alınan Boğaçayı Projesi ile Konyaaltı bölgesini tehdit eden ciddi taşkın ve sel riskinin de önüne geçildiğinin ispatı oldu. Son günlerde etkili olan rekor yağışlara rağmen Boğaçayı'nda herhangi bir taşkınlık yaşanmadığından dolayı etrafında bulunan yerleşim yerlerinde eskiden yaşanan su baskınları görüntüleri de tarihi karıştı. Bu durum proje kapsamında yapılan taşkın önleme çalışmalarının da başarısını ortaya koydu. "

Taşkın riski en aza indi

2900 metreküp debiye dayanıklı hale getirilen proje kapsamında ıslah çalışmaları ile akış derinliği 4.5 metreye çıkarıldığı bilgisi paylaşılan açıklamada ayrıca çalışmalar kapsamında 60.000 metre forekazık, 1650 m3 köprü ayağı güçlendirme enjeksiyonu ile zeminin güçlendirilmesinin de taşkın riskinin en aza inmesininin sağladığı, Boğaçayı Projesinde suya dayanıklı çalıların kullanılması sayesinde peyzajın da zarar görmesinin önüne geçildiği bildirildi.