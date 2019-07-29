Büyükşehirden Çamlıca Mahallesinde asfalt hazırlığı

Her yıl sel suları nedeniyle kapanma noktasına gelen grup yolunun 6 kilometrelik bölümünde yol kotu yükseltilerek, şarampoller derinleştirilip virajların tehlikeli bölümleri yumuşatılacak.

Daha önce Karalar ve Göçük mahallelerinin asfalt işini tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Çamlıca Mahallesi'nde çalışmalara başladı.

Yol kotunun normal seviyeden aşağıda olması ve şarampollerin yeterince derin olmaması nedeniyle her yıl grup yolu kapanan Çamlıca Mahallesi'nde, ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir ekipleri, grup yolunun kotunu yükselterek, şarampolleri derinleştirilip, virajların tehlikeli bölümlerini yumuşatarak güvenli bir hale getirecek.

İşe yol kotunu yükseltmekle başlayan ekipler, yaklaşık 15 gündür dolgu malzemeleriyle yolun zeminini güçlendiriyor. Grup yolunun 6 kilometrelik bölümünde şarampoller derinleştirilip, tehlike arz eden virajlar iş makineleriyle genişletilerek güvenli hale getiriliyor. Alt yapı çalışmalarının ardından 6 kilometrelik sathi asfalt kaplaması ile mahalle sakinleri güvenli ve modern bir yola kavuşacak.