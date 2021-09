Büyükşehir'den çiftçilere ‘Güvenli Traktör Sürüş Eğitimi'

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgelerde çiftçilikle uğraşan vatandaşların güvenli ve verimli çalışmaları için ‘Güvenli Traktör Sürüş Eğitimi' düzenledi. Eğitim programının ilk ayağı Serik İlçesine bağlı Abdurrahmanlar Mahallesi'nde yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in talimatlarıyla traktör kazalarında yaşanan kayıpları azaltmak ve bu konuya yönelik farkındalığı artırmak amacıyla hayata geçirilen ‘Güvenli Traktör Sürüş Eğitimi'nin ilk ayağı Serik İlçesine bağlı Abdurrahmanlar Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Türk Traktör Firması yetkilisi Sulhan Şakır tarafından verilen eğitimde, özellikle traktör sürücülerinin trafik kurallarına uymaları ve güvenli sürüş tekniklerinin önemine değinildi. Eğitime çok sayıda vatandaş katıldı. Teorik eğitimin ardından uygulamalı olarak alana getirilen traktör başında vatandaşlar bilgilendirildi.

Kırsalda yapılan çalışmalar neticesinde traktör kazalarının ciddi anlamda can kaybına neden olduğunu ifade eden Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Seda Özel, çiftlerin doğru bildikleri yanlışları ortadan kaldırmak için Başkan Muhittin Böcek'in talimatlarıyla ‘Güvenli Traktör Sürüş Eğitimi' programını hayata geçirdiklerini söyledi. Özel, “Bu konuyu gündeme taşıdığımızda Başkanımız Muhittin Böcek, ‘Güvenlik her şeyin ötesinde gelir' dedi. Çiftçimizin güvenliği ile ilgili her türlü önlem alınması konusunda talimat verdi. Biz de bu konuyla ilgili firmalarla iletişime geçtik. Bu konuda Türk Traktör bize destek olabileceğini söyledi. Sağ olsunlar çok güzel bir eğitim programıyla Abdurrahmanlar Mahallesi'nde eğitimlerimizi gerçekleştirdik. Uygulamalı ve teorik olarak gerçekleştirilen eğitimlerde vatandaşlarımız özellikle alışkanlık haline getirdiği doğru bildiği yanlışları düzeltmesiyle ilgili verimli bir program yapıldı. İnşallah bu eğitimlerimizi bütün ilçelerimizde yaygın hale getireceğiz” diye konuştu.

Traktör kazalarında çok vatandaş hayatını kaybetti

Abdurrahmanlar Mahallesi Muhtarı Emrah Avşar, Güvenli Traktör Sürüş Eğitimi'nin başlangıç yerinin Abdurrahmanlar Mahallesi olmasından dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu: “Mahallemizin tarım bölgesi olmasından dolayı geçmişten bu yana traktör kazalarından çok sayıda vatandaşımızı kaybettiğimizi söyleyebilirim. Bu konuda yapılan eğitimin çok verimli olacağına inanıyorum. Muhittin Başkanımızın tarım konusundaki hassasiyeti ve köylüyle iç içe birçok işler yapmasını takdirle izliyoruz. Tarım sektörü için geliştirdiği birçok projeyi başarılı buluyorum. Yapmış olduğu projelerin devamını ve başarılarını diliyorum.”

Eğitim programını başından sonuna kadar izleyen ve ardından uygulamalı eğitimlerde traktör başına geçen Abdurrahmanlar Mahallesi sakini Ümmühan Karabacak, “Eskiden traktör kazaları çok oluyordu. Traktörlerde korumalar, uyarıcı ışıklar yoktu. Hatta bir tanıdığımız bizim Piskanal diye tabir ettiğimiz mevkide traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Biz zaten traktörümüzün her türlü bakım ve muayenesini yaptırıyoruz. Şimdi daha dikkatli olacağız” dedi