Büyükşehir'den çocuklara tiyatro hediyesi

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 29 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında hem çocukları tatilde tiyatro ile buluşturmak hem de yerel tiyatrolara destek olmak amacıyla düzenlediği ‘Çocuk Tiyatroları Şenliği' yarın başlıyor.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ve Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu işbirliği ile 29 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek ‘Çocuk Tiyatroları Şenliği' 29 Ocak Cumartesi saat 13.'00'da başlıyor. Bir Yaz Günü Şarkısı, Alice Harikalar Diyarı, Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler, Düşler, Okyanus Müzikali, Tebeşir Ağacı, Şanslı, Zümrüdü Anka ve Balon Ağacı adlı çocuk oyunları ücretsiz şekilde çocuklarla buluşacak. Oyunlar 1 hafta süreyle Büyükşehir Belediyesi Yıldız Kenter Sahnesi, Atatürk Kültür Merkezi (AKM ) Perge Salonu ve Yeni Mahalle Kültür Merkezi'nde 25 temsilde sahnelenecek.

“Rezervasyon gerekli”

3 yaş ve üzeri çocuklar için gerçekleşecek tiyatro oyunlarını izlemek isteyenlerin Antalya Büyükşehir Belediyesi internet sitesi adresinden rezervasyon yaptırması gerekiyor. Çocuklara tiyatro bilinci aşılamak hem de tatil süresince güzel vakit geçirerek, eğlenmeleri amaçlanan tiyatro şenliği ile çocuklar tiyatro dolu bir yarıyıl tatili yaşayacak.