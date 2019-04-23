Büyükşehir'den ‘Dünya Günü'nde anlamlı kutlama

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 22 Nisan Dünya Günü'nde kurucu üyesi olduğu Cities4Forests'ın (Ormanlar için Şehirler Birliği) desteğiyle etkinlik düzenlendi. Etkinlik kapsamında AKM bahçesinde Dünya Gününün anlamına özel Zeytin, Çam ve Portakal ağaçları dikildi.

Özel güne yakışan etkinlik

AKM bahçesinde gerçekleştirilen etkinliğe Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, çevre dostu kadın gönüllüleri, 60 + Tazelenme Üniversitesi öğrencileri ve vatandaşlar katıldı. Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı'nın konseriyle başlayan etkinlikte konuşan Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Alperen Erkazancı, “22 Nisan Dünya Günü gibi anlamlı bir güne yakışan bir organizasyon gerçekleştiriyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak kentin her köşesinde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla yeşil alanların ve ağacın korunup sayısının arttırılması için gayret gösteriyoruz. Bu kapsam da Cities4Forests'ın (Ormanlar için Şehirler Birliği) çatısı altında faaliyet gösteren One Tree Planted (Bir Dikili Ağaç) kuruluşunun desteğiyle temsili olarak ağaçlarımızı dikeceğiz” diye konuştu. Etkinlik kapsamında bahçeye Zeytin, Çam ve Portakal ağaçlarının dikimi gerçekleşti.

Çevreci kuruluş

Uluslararası Cities4Forests (Ormanlar İçin Şehirler Birliği); şehirlerde iklim değişikliği ile mücadele etmeyi, havzaları ve biyoçeşitliliği korumayı ve vatandaşlar için refah seviyesini arttırmayı hedefliyor. Ayrıca, ormanları şehir gelişim planlarına ve programlarına entegre etmeyi, orman tahribini azaltmayı, ormanları restore etmeyi (şehirlere daha fazla ağacın dahil olması) ve ormanları daha sürdürülebilir bir şekilde yönetmeyi amaçlıyor. One Tree Planted (Bir Dikili Ağaç) ise Cities4Forests çatısı altında, dünyayı yeniden ağaçlandırmak ve ağaçların önemi konusunda eğitim, farkındalık ve sorumluluk sağlamak amacıyla yola çıkmış kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak yer alıyor.