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Büyükşehir'den Engelliler Günü'ne özel program

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği düzenliyor.

Engelli birey ve aileleri Cam Piramit'te gerçekleştirilecek programda bir araya gelecek.


3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Antalya Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde engelli birey ve ailelerine yönelik özel bir program hazırlandı. Büyükşehir Belediyesi tarafından 3 Aralık Salı günü Cam Piramit'te düzenlenecek etkinlik saat 12.00'da başlayacak. Antalya'daki engelli bireyler ve aileleri için yemek verilecek. Program kapsamında özel gereksinimli çocuklar çeşitli aktiviteler sergileyecek. Engelli bireyler yerel sanatçıların gerçekleştireceği konserde eğlenceli zaman geçirecek.

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