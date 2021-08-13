Büyükşehirden Finike'de asfalt çalışması

ASAT Genel Müdürlüğü asfalt ekipleri Finike ilçesinde zemin hazırlığı tamamlanan İskele ve Hasyurt mahalle yollarında sathi kaplama asfalt dökme çalışmalarına devam ediyor. Ekipler İskele Mahallesi'nde 2 km, Hasyurt Mahallesi'nde 1 km, Yalnız Mahallesi'nde 10 km, Ernez Mahallesi'nde 2 km, Yeşilköy Mahallesi' 5 km, Arif Mahallesi'nde ise 2 km asfalt çalışması gerçekleştiriyor. Hasyurt Mahalle Muhtarı Uğur Kaplan da hem alt yapı hem de asfalt çalışmalarını gerçekleştiren Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.