Büyükşehir'den Finike'ye 41 milyon liralık alt yapı yatırımı

Antalya'nın Finike ilçesinin kanalizasyon sorununu çözecek alt yapı projesinin sözleşmesi ASAT Genel Müdürlüğü ve yüklenici firma arasında imzalandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 41 milyon 327 bin lira bedelli kanalizasyon projesi ile Finike sahillerinin korunmasına katkı sağlayacaklarını söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Finike'nin kanalizasyon eksikliğini tamamlıyor. Dünya Bankası Finansmanlı Sürdürülebilir Şehirler Projesi-ll çerçevesindeki Antalya Sürdürülebilir Su ve Atıksu Yönetimi Projesi kapsamında ihale edilen "ASAT3-W9 Finike Bölgesinde Kanalizasyon Şebeke Hattı İnşaatı İşi"nin sözleşmesi, Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü ve yüklenici firma arasında imzalandı. İmza törenine Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt ve yüklenici firma yöneticileri katıldı.

“7 mahalleye kanalizasyon”

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 41 milyon 327 bin lira bedelli sözleşme kapsamında Finike ilçe merkezindeki Sahilkent, Kale, İskele, Eski Mahalle,Yeni Mahalle, Karşıyaka ve Kızılca mahallelerinin kanalizasyon sorununu çözeceklerini söyledi. Başkan Böcek, proje ile söz konusu 7 mahallede 25.6 kilometre kanalizasyon şebeke hattı, 4.8 kilometre evsel bağlantı imalatı, 10 adet atık su terfi merkezi ve bu merkezlere ait 4 kilometre uzunluğunda basma hattı yapılacağını açıkladı.

“Çevre korunacak”

Söz konusu imalatların tamamlanması ile yoğun yerleşimin olduğu şehir merkezindeki mahallelerin yanı sıra Finike Belediyesi ve Finike Devlet Hastanesi başta olmak üzere resmi kurumlarda yaşanan altyapı problemlerinin de çözüme kavuşturulacağını kaydeden Başkan Muhittin Böcek, Finike sahillerinin korunmasına da katkı sağlayacaklarını söyledi.