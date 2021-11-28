Büyükşehir'den fırtınada zarar gören bölgelere müdahale

Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri gece saatlerinde Antalya'nın bazı noktalarında aniden çıkan fırtına nedeniyle zarar gören noktalara müdahale ederek, olası tehlikelerin önüne geçti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, meteorolojiden bildirilen şiddetli yağış ve fırtına uyarısına karşı teyakkuza geçti. Büyükşehir Belediyesi ekipleri yağış ve fırtınaya nedeniyle gelen ihbarlara müdahale etti.

“Ağaçlar budandı”

Gece saatlerinde Sinanoğlu Caddesi ve Yeşilbahçe Mahalleleri'nin bazı noktalarında çok şiddetli fırtına çıktı. Fırtına nedeniyle bazı ağaçlar devrildi. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, hemen olay yerine intikal ederek devrilen ağaçları kaldırarak, olası tehlikelerin önüne geçti. Yeşilbahçe Mahallesi'nde bazı parklarda zarar gören ve tehlike arz eden ağaçlar da ekipler tarafından budandı.

“İtfaiye görev başında”

Ekipler gece boyunca Antalya'yı gezerek, fırtına da zarar gören noktalara müdahale etti. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler de yağış ve fırtına nedeniyle oluşan su baskınlarında mağdur olan vatandaşlara da yardım etti.