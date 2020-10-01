İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Büyükşehirden Gazipaşa'nın yaylalarında yol çalışması

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gazipaşa’ya bağlı 1400 metre rakımlı Maha Yaylası’nda tamamladığı 14 kilometrelik sathi asfalt çalışmasının ardından bölgede 10 kilometrelik yeni bir stabilize yol çalışmasına başladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gazipaşa'ya bağlı 1400 metre rakımlı Maha Yaylası'nda tamamladığı 14 kilometrelik sathi asfalt çalışmasının ardından bölgede 10 kilometrelik yeni bir stabilize yol çalışmasına başladı.


Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, yaptığı çalışmalarla kırsalın yolla ilgili eksiklerini tamamlamaya devam ediyor. Asfalt dökülecek yolun önce altyapısını güçlendiren ekipler, vatandaşların uzun yıllar kullanabileceği kaliteli yol çalışmaları gerçekleştiriyor. Haftalardır Gazipaşa ilçesinin Sugözü Grup Yolu'nda asfalt çalışması yürüten Büyükşehir ekipleri, Sugözü Mahallesi ile Maha Yaylası arasındaki 14 kilometrelik bölümü tamamlayarak, ulaşıma açmıştı.


10 kilometrelik grup yolu çalışması


Ekipler çalışmanın devamında, Maha Yaylası'nı Çobanlar, Beyobası, Çayıryakası, Yunt, Cimbiti gibi diğer yaylalara bağlayan 10 kilometrelik grup yolunda çalışmalarını yoğunlaştırdı. Bir yandan yolun altyapısını güçlendirmek için dolgu malzemeleri ile kot yükseltilirken biryandan da şarampol açma, viraj kesme gibi işlemler devam ediyor.


Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz ile CHP Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Zafer Tan ve İYİ Parti Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mehmet Yüksel de çalışmaları yerinde inceledi. Yılmaz, hem vatandaşların taleplerini dinledi hem de Büyükşehir ekiplerinden çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Başkan Yılmaz Gazipaşa'da gerçekleştirdiği çalışmalar için Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve ekibine teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.