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Büyükşehir'den Gazipaşa'ya 4 yeni durak

Antalya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda Gazipaşa’da dört noktaya yolcu durağı yerleştirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda Gazipaşa'da dört noktaya yolcu durağı yerleştirdi.


Antalyalıların ulaşımda yaşadığı zorlukları minimum seviyeye indirmek için titizlikle çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, ilçelerden gelen yolcu durağı taleplerini de bir bir karşılıyor. Son olarak Gazipaşa ilçesine Büyükşehir Belediyesi ekiplerince 4 adet yolcu durağı yerleştirildi. Duraklardan üç tanesi Uğur Mumcu Caddesi deniz yolu üzerine, bir tanesi ise D-400 Karayolu Gazipaşa Havalimanı yol sapağına konuldu. Gazipaşalılar kendilerini yazın sıcaktan kışın yağmurdan koruyacak duraklar için Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

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