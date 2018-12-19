Büyükşehir'den görme engelli vatandaşın evine yol

Antalya Büyükşehir Belediyesi, bahçe içindeki evine ulaşmada zorluk yaşayan görme engelli İsmail Ardıç'ın kapısının önüne kadar parke döşedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, “Engelsiz bir Antalya” hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Konyaaltı İlçesi Kır Mahallesi'ndeki müstakil evinde annesiyle birlikte yaşayan görme engelli İsmail Ardıç, toprak olması nedeniyle evinden asfalt yola ulaşmada zorluk yaşıyordu. Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ekipleri asfalt yoldan engelli vatandaşın evinin kapısına kadar parke döşedi. Ekipler ayrıca vatandaşın evindeki bazı odalarına boya badana işlemi yaptı.

Kış aylarında yağmurdan çamurdan, yaz aylarında ise toprak yol olduğu için evine gidip gelmekte zorlandığı ifade eden İsmail Ardıç, “Özellikle kışın yağmurlardan dolayı evimin önü çamur oluyordu. Bu yüzden bastonla yürümekte zorlanıyordum. Bu talebimi Büyükşehir Belediyesi'ne ilettim kısa süre içinde de olumlu cevap verdiler. Çok sağ olsunlar han dedik hamam yaptılar. Artık evime rahatça gidip gelebileceğim. Başta bizlerin sesini her zaman duyan Büyükşehir Belediye Başkanımız Menderes Türel'e, ekibine ve çalışan arkadaşlara çok teşekkür ederim” dedi.