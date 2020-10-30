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Büyükşehirden, Gündoğmuş Aksu grup suyu kaynağında çalışma

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gündoğmuş’ta Aksu su kaynağında kaptaj çalışması yapıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gündoğmuş'ta Aksu su kaynağında kaptaj çalışması yapıyor. Kaynağından alınarak depolanan su, 5 mahallenin içme suyu sorununu ortadan kaldıracak.


Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü ekipleri Gündoğmuş ilçesi Akyarı, Bedan, Çamlıalan, Karaköy ve Yeniköy Mahallelerinin içme suyu sorununu çözüyor. Beş mahalleyi besleyen 2000 metre rakımlı Aksu grup suyu gözünde, suların kaynaktan alınması ve toplanmasına yönelik kaptaj düzenleme işlemi yapıyor. Çalışma bittiğinde kaynağında depolanan su 5 mahallenin ihtiyacı olan içme suyunu karşılayacak.


ASAT ekiplerinin çalışmalarını yerinde görmek için su kaynağına giden mahalle muhtarları düzenlemeden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Muhtarlar, özellikle yaz aylarında yaşanan su sıkıntısı çözecek çalışmadan dolayı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e teşekkür etti.

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