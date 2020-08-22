Büyükşehirden Gündoğmuş Köprülü yayla yoluna sathi asfalt

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı alt yapı ekipleri Alanya ilçesi Taşatan yayla yoluna bağlandığı için Gündoğmuş ile Alanya arasında önemli bir bağlantı yolu olan Köprülü yayla yolunda çalışmalarını sürdürüyor.

Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı alt yapı ekipleri daha önce genişletme çalışması yaptığı Gündoğmuş İlçesi'ne bağlı Köprülü Mahallesi yayla yolunda çalışmalarını sürdürüyor.

Yağmur suyunun akışını sağlamak için belirlenen bölgelere büz koyan ekipler şarampol temizliği yaptı. Ekipler son olarak yola filler malzemesi serdi. Kırsal Hizmetlere bağlı asfalt ekipleri alt yapısı tamamlanan Köprülü yayla yolunu sathi asfalt ile kaplıyor. 5 km uzunluğundaki yol, asfalt çalışmaların ardından daha güvenli ve konforlu olacak.