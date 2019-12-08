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Büyükşehir'den her sabah iç ısıtan ikram

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Atatürk ve Kepez devlet hastaneleri, Akdeniz Sanayi Sitesi ve Toptancı Hal’de her sabah vatandaşa çorba ikramında bulunuyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Atatürk ve Kepez devlet hastaneleri, Akdeniz Sanayi Sitesi ve Toptancı Hal'de her sabah vatandaşa çorba ikramında bulunuyor.


Büyükşehir Belediyesi, Antalyalıların sağlıklı beslenmesi ve çok önemli olan kahvaltı öğününü atlamaları için her gün çorba dağıtıyor. Sınav döneminde yoğun bir koşuşturma içerisinde olan Akdeniz Üniversite öğrencilerine Kasım ayından bu yana çorba ikramını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, devlet hastaneleri, sanayi sitesi ve toptancı halde de çorba dağıtıyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, her sabah Atatürk Devlet Hastanesi, Kepez Devlet Hastanesi, Akdeniz Sanayi Sitesi ve Toptancı Hal'de çorba dağıtımı gerçekleştiriyor. Hasta, hasta yakınları ve esnaf soğuk kış sabahına Büyükşehir Belediyesi'nin ikram ettiği sıcak çorba ile başlıyor. Vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi Aşevinde hazırlanan çorbaya büyük ilgi gösteriyor.

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