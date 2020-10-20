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Büyükşehir'den ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet desteği

Antalya Büyükşehir Belediyesi, pandemi nedeniyle uzaktan eğitim alan ancak EBA’ya ulaşım imkanı olmayan ihtiyaç sahibi çocuklara ücretsiz tablet hediye etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, pandemi nedeniyle uzaktan eğitim alan ancak EBA'ya ulaşım imkanı olmayan ihtiyaç sahibi çocuklara ücretsiz tablet hediye etti.


Büyükşehir Belediyesi, salgın nedeniyle evinde eğitim gören ancak maddi yetersizlikten dolaya bilgisayar ve tableti olmayan öğrencilere yardım elini uzattı. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yaptığı inceleme sonucu 19 ilçede ihtiyaç sahibi ailelere tablet desteğinde bulundu. Tabletler, Büyükşehir Belediyesi sosyal hizmet uzmanları tarafından 19 ilçede evlere tek tek teslim edildi.

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