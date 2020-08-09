Büyükşehir'den ilçelerde mezarlık temizliği

Bu kapsamda Kumluca, Alanya ve Kemer'deki mezarlıklarda kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleşti.

Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi Cenaze ve Mezarlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü Kumluca Birimi ekipleri tarafından mezarlıklarda temizlik çalışması yapıldı. Karşıyaka mahallesinde bulunan Kumluca Şehir Mezarlığı ve Hacıveliler mahallesindeki Zeytinlik Mezarlığında yabancı otların temizliğini yapan ekipler yeşil alanların bakımını ve ağaç budama işlemini gerçekleştirdi. Ayrıca namazgahlar ve mezarlar arasındaki yürüyüş yollarına da Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından yıkama işlemi yapıldı.

Ekipler Kemer Merkez Mezarlığı ve Alanya Cikcilli Belediye Mezarlığı'nda da çalışma gerçekleştirdi. Kemer Merkez Mezarlıkta kapsamlı bir temizlik gerçekleştiren ekipler Alanya Cikcilli Belediye Mezarlığı'nda da taş duvar yapımı, bakım ve onarım çalışması yaptı.