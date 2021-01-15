Büyükşehirden ipek böçekçiliğine destek

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yerelden kalkınma hedefi kapsamında ipek böcekçiliğini yaygınlaştırmaya yönelik Alanya'da Koza Birlik üyesi üreticilere bin adet dut fidanı dağıtımı gerçekleştirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Seda Özel ve İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanı Mediha İlknur Aygün, Alanya'da üreticiler, tarımsal kooperatifler, oda ve birlik başkanı ve üyeleriyle bir araya geldi. Gün boyu süren toplantıların ilki Sapadere Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Antalya Koza Birlik üyesi üreticiler ve bölgedeki mahalle muhtarlarıyla yapılan toplantıda sorunlar dinlendi ve talepler alındı. Toplantı sonrası Antalya Koza Birlik üyesi üreticilere bin adet dut fidanı dağıtımı yapıldı.

Oda ve birlik üyeleri dinlendi

Alanya Ziraat Odası Salonu'nda yapılan toplantıda ise üreticilerin sorunları ele alındı. Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen, son olarak da Muz Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Şenli ve birlik üyeleri sorunlarını anlattı. Birlik üyeleri, sulama, pazarlama ve tarım kredi destekleri konusundaki isteklerini sıraladı. Son toplantı ise Toslak Mahallesi Düğün Salonu'nda bölge muhtarları, sulama kooperatifleri ve üreticilerle gerçekleştirildi.

Üreticiler bildirlendirildi

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Seda Özel, “Başkanımız Muhittin Böcek'in yerelden kalkınma projesi kapsamında üretici birlikleri, kooperatifler ve çiftçilerimiz ile bir araya geldik. Belediyemizin tarımı desteklemek için yaptığı çalışmaları anlattık ve onların taleplerini dinledik. Avrupa Birliği projelerinden kooperatif ve birliklerimizin yararlanması için gerekli bilgilendirmeleri yaptık ve destek olacağımızı söyledik. Başkanımız Muhittin Böcek'in talimatları doğrultusunda tarıma ve üreticiye yönelik desteklerimiz sürecek. Çalışmalarımız kapsamında İbradı ilçemizi de ipekböcekçiliği ile tanıştıracağız” dedi.