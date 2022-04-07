Büyükşehir'den ipekböceği yetiştiricilerine destek

Antalya'da ipekböcekçiliği üretimini teşvik etmek ve var olan üretimi daha da artırmak için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Alanya Dim Alacami Mahallesi'nde vatandaşlara dut fidanı dağıttı.

Alanya Dim Alacami Mahallesi sakinleri atalarından, babalarından kalan ipekböcekçiliği ile geçimini sağlamaya devam ediyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi de unutulmaya yüz tutan ipekböcekçiliğinin sürmesi için üreticiye destek oluyor. Bunun için Koza Birlik ile işbirliği yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya'nın en uzak mahallelerinden biri olan Dim Alacami'de dut fidanı dağıttı.

“Gençleri teşvik etmek için önemli”

Alacami Mahalle Muhtarı Kerim Teker de Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden talep ettikleri dut fidanlarını kısa sürede temin edilmesinden dolayı mutlu olduklarını söyledi. Teker, Alacami'de ipekböceği yetiştiriciliğinin yaygın olarak yapıldığına dikkat çekerek, genç üreticileri de teşvik etmek için bu tür desteklerin önemli olduğunu vurguladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından dağıtılan fidanlar daha sonra toprakla buluştu.