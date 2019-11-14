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Büyükşehir'den Işıklar'a 12 bin 500 adet çiçek

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muratpaşa Mahalle Muhtarları buluşmasında gündeme gelen Işıklar Caddesi orta refüjünde peyzaj çalışması yapılması talebini yerine getirdi.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı söz konusu 12 bin 500 adet menekşeyi toprakla buluşturdu.


Muratpaşa Mahalle Muhtarları Toplantısı'nda Işıklar Caddesi orta refüjünde çiçeklendirilmesi talebi gündeme geldi. Başkan Böcek'in talimatıyla Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri yaklaşık 12 bin 500 adet menekşeyi toprakla buluşturdu. Çalışmaları yerinde inceleyen Gençlik Mahalle Muhtarı Ömer Kaya ve Haşim İşcan Mahalle Muhtarı Halil Ay taleplerinin kısa sürede yerine getirildiğini ifade ederek, çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Muhtarlar, işçilerle birlikte Işıklar'da çiçek dikimi yaptı.


Haşim İşçan Mahalle Muhtarı Halil Ay, “Başkanımızdan muhtarlar toplantısında Işıklar caddesinin çiçeklendirilmesi konusunda talebimiz olmuştu. Sağ olsun Park ve Bahçelerden arkadaşlarımız hemen müdahale etti. Hızlı bir şekilde buranın çalışması biter, esnafımız ve vatandaşlarımız çalışmalardan son derece memnun. Biz de işin başında duruyoruz.” dedi.

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