Büyükşehirden kadın kooperatiflerine nergis ve frezya soğanı desteği

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yerelden kalkınma hamlesiyle alternatif ürün yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak amacıyla Toprak Ana Kadın Kooperatifi ve Minerva Kadın Kooperatifi'ne toplamda 30 bin adet nergis ve frezya soğanı hibe etti.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürlüğü, kırsal bölgelerde tarımsal ürünlerin çeşitliliğini arttırarak çiftçilere katkı sağlamaya devam ediyor. İlçelerin ve mahallelerin iklim ve toprak çeşitliliği dikkate alınarak doğru bitki, doğru çeşit seçimi ile teşviklerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, S.S. Toprak Ana Kadın Kooperatifi ve Minerva Kadın Kooperatifi'ne toplam 30 bin adet nergis ve frezya soğanı hibe etti. Hibe edilen soğanlar kooperatiflerin Döşemealtı ilçesi Kovanlık ve Kareveliler Mahallesi'ndeki üretim alanlarında toprakla buluşturuldu.

"Destek devam ediyor"

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürlüğü'nde görevli Ziraat Mühendisi Nida Kalkan, “Kadın kooperatiflerimiz tarafından üretilen çiçekleri belediye olarak satın alacağız. Daha sonra da şehrin belli noktalarında yer alan satış yerlerinde satışa sunacağız. Bu şekilde kooperatiflere hem tarımsal destek sağlıyoruz hem de ekonomilerine katkı veriyoruz” dedi.

"Antalya çiçek açacak"

Minerva Kadın Kooperatifi Başkanı Münevver Gençtürk, geçen yıl büyükşehir belediyesinden karakılçık buğdayı desteği aldıklarını ve çok verimli bir hasat yaşadıklarını ifade etti. Bu yıl da nergis ve frezya çiçeklerini yetiştireceklerini söyleyen Gençtürk, “Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden çok büyük destekler alıyoruz. Geçen yıl yetiştirdiğimiz karakılçık buğdaylarımızı una çevirdik, 0,5 glüten oranıyla kooperatif satış noktalarında satışa sunduk. Şimdi de kadınlar çiçektir diyoruz ve 2 dönüm araziye hibe edilen çiçek soğanlarını dikiyoruz. İnşallah Şubat ayında Antalya çiçek açacak” diye konuştu.

Geçen yıl da hibe desteği ile nergis yetiştirdiklerini söyleyen S.S. Toprak Ana Kadın Kooperatifi üyesi Fatma Matur, “Geçen yıl yetiştirilen nergisler hasat yapılır yapılmaz büyükşehir belediyesi tarafından satın alındı. Kooperatifimizde çalışan kadınlarımıza maddi bir destek sağlandı” dedi.