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Büyükşehirden Karacaören ve Yenikışla grup yoluna asfalt

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca’nın Karacaören ve Yenikışla mahalleleri arasındaki grup yolunu asfaltladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca'nın Karacaören ve Yenikışla mahalleleri arasındaki grup yolunu asfaltladı.



Antalya Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanında bulunan yollarda yol genişletme ve asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından geçen yıl genişletilen ve alt yapı hazırlığı yapılan Kumluca ilçesi Karacaören ve Yenikışla mahalleleri arasındaki grup yolunda asfalt çalışması gerçekleştiriliyor. Bölge halkının yolun asfaltlanması talebi üzerine çalışmalarına başlayan Kırsal Hizmetler ekipleri 8 kilometrelik grup yolunun sathi kaplamasını tamamladı. Ekipler diğer taraftan Karacaören-Çaltı yolunun deforme olan 1 km'lik kısmında eskiyen asfaltı tamamen sökerek, zemini yeniliyor.


" Yolumuz konforlu"


Kumluca Karacaören Mahalle Muhtarı Abdullah Gülez, “Yenikışla ve Çaltı Mahalle muhtarlarımızla birlikte Başkanımız Muhittin Böcek'ten yolun yenilenmesi için talepte bulunmuştuk. İsteğimizi hemen yerine getirdi. Yolumuz daha konforlu olacak” dedi.

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