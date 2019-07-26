Büyükşehirden Kaş, grup yollarına bakım

Kaş ilçesine bağlı Sütleğen, Yuvacık, Yayla Çavdır, Yayla Palamut ve Çamköy grup yolu daha güvenli hale getirildi.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri yeni yollar ve asfalt çalışmalarının yanı sıra daha önce yaptığı grup yollarının bakım ve onarım çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor. Ekipler, Kış aylarında yoğun yağış nedeniyle deforme olan grup yollarında da çalışma yapıyor. Kaş İlçesine bağlı 5 mahalleyi birbirine bağlayan bir ucu Muğla sınırına kadar uzanan grup yolunda yapılan çalışmaları Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler sorumlusu İsa Akdemir, Çamlıköy Mahalle Muhtarı Candan Yılmaz ve Yayla Palamut Mahalle Muhtarı Orhan Kaya yerinde inceledi.

"26 kilometrelik yolda bakım"

Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı alt yapı ekipleri, Sütleğen, Yuvacık, Yayla Çavdır, Yayla Palamut ve Çamlıköy mahalleleri grup yolunda zamanla deforme olan bölgeleri iş makineleriyle söküyor, ardından yola dolgu malzemesi sererek silindir ile sıkıştırıyor. Ayrıca ekipler yolda kayma olan bölgelerde sert kayalarla dolgu yaparak yolu daha güvenli hale getiriyor.