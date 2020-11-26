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Büyükşehirden Kaş'a kreş

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in 19 ilçenin tamamında açılması talimatını verdiği kreşler hayata geçiriliyor.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in 19 ilçenin tamamında açılması talimatını verdiği kreşler hayata geçiriliyor. Kaş'ın Andifli Mahallesi'nde yapımı sona yaklaşan kreş ve gündüz bakımevi 100 öğrenci kapasiteli olacak.


Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in talimatıyla ilçelere çalışan annelerin çocuklarını güvenle bırakabileceği modern kreşler kazandırılıyor. Kaş'ın Andifli Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Antalya Büyükşehir Belediyesi Kaş Kreş ve Gündüz Bakımevi inşaatında son rötuşlar yapılıyor.


Çocuklara kreş büyüklere atasem


3 katlı binada, 100 öğrenci kapasitesiyle hizmet verecek kreş çocukların nitelikli eğitim alabileceği ve kaliteli zaman geçireceği bir merkez olacak. 4-6 yaş grubu çocukların kişisel gelişim ve eğitimlerine okul öncesi destek vermek amacı ile tasarlanan kreş binasının ilk iki katında altı adet derslik ve çok amaçlı atölye yer alıyor. Binanın kot farkı nedeniyle bağımsız girişe sahip üçüncü katında ise sakinlerinin sosyal ihtiyaçlarına destek vermek amacıyla ATASEM sınıfları da yer alacak.

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