İhlas Haber Ajansı

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Büyükşehirden Kaş'ın Sütleğen grup yoluna asfalt

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kaş ilçesine bağlı Sütleğen-Yuvacık-Yaylaçavdır-Yaylapalamut ve Çamlıköy grup yolunda sathi asfalt çalışmaları yapıyor.


Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde asfalt çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, Kaş ilçesine bağlı Sütleğen-Yuvacık-Yaylaçavdır- Yaylapalamut ve Çamlıköy grup yolunda asfaltla çalışması gerçekleştiriyor. Grup yolunda zamanla deforme olan bölgeleri sökerek alt yapısını yenileyen Kırsal Hizmetler ekipleri, hazırlığı biten bölümleri vakit kaybetmeden sathi asfaltla kaplıyor. Çalışmaların kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

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