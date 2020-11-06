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Büyükşehirden kavşak çalışması sebebiyle kapalı yol uyarısı

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından kavşak düzenlemeleri kapsamında Pazartesi günü Akra Barut Otel önünde çalışma yapılacak.

Fen İşleri Daire Başkanlığı'nın Pazartesi günü UKOME kararıyla Metin Kasapoğlu Caddesi-İsmet Gökşen Caddesi kesişim kavşağında yapacağı çalışmalar sırasında kavşakta şerit daralması ve yer yer yol kapaması yapılacağı bildirildi. Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada oluşabilecek sıkışıklığa karşı sürücülerin alternatif güzergahları tercih etmeleri gerektiği kaydedildi.

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