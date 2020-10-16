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Büyükşehir'den Kemer'de alt yapı çalışması

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kemer ilçesi Kuzdere ve Göynük mahallelerinin imar sorunu çözülen bölgelerinde kanalizasyon eksikliğini tamamlıyor.


Kemer ilçesi Kuzdere Mahallesi'nin imar planını onaylanmasının ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü tarafından altyapı çalışmalarına başlandı. İlk etapta Kemer Belediyesi tarafından yapılmakta olan Kuzdere Kapalı Pazar yerinin kanalizasyon imalatını tamamlayan ekipler bölgede içme suyu imalatlarına devam ediyor. ASAT tarafından etap etap yapılacak olan çalışmalar ile Kuzdere Mahallesi'nin alt yapı sorunu çözüme kavuşmuş olacak.


ASAT'ın Göynük Mahallesi'nde yeni yapılaşan bölgelerdeki alt yapı çalışmaları da hızla ilerliyor. Göynük'te çalışma kapsamında yaklaşık 400 metre uzunlukta kanalizasyon altyapısının önümüzdeki günlerde tamamlanarak vatandaşın hizmetine sunulması hedefleniyor.

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