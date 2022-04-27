Büyükşehir'den Kemer'de içme suyu çalışması

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Kemer'in mahallelerinde içme suyu ile ilgili çalışmalara verdi. ASAT ekipleri, mevcut hatlarda bakım ve yenileme yaparak kesintisiz hizmet verebilmek için gerekli çalışmaları yürütüyor.

Geçtiğimiz günlerde Kemer İlçesi Çamyuva Mahallesi'nde içme suyu hatları ile ilgili kontroller gerçekleştiren ASAT Genel Müdürlüğü ekipleri, kontroller sırasında Turizm Bulvarı üzerinde yıpranmış ve eksik borular tespit edilerek yenileme çalışması gerçekleştirdi. Yenileme çalışmasında içme suyu hattına yeni hat vanası bağlandı. Arızaya sebep olan noktada eski çelik boru, 315 mm Hdpe boru ile değiştirildi. Aynı bölgede sık sık arızaya sebebiyet veren hattın da boruları yenilendi. ASAT Kemer Şube Müdürlüğü yetkilileri benzer bakım ve yenileme çalışmalarının kesintisiz sürdürüldüğünü belirtti.