Büyükşehir'den Kepez'de 360 çocuk kapasiteli kreş

Büyükşehir Belediyesi, Cam Piramit, Yenigün, Gündoğmuş, Serik, Kaş Çocuk Kreşi ve Gündüz Bakımevi'nden sonra da Kepez'de 18 derslikli 360 çocuk kapasiteli kreş açacak. Kanal Mahallesi'nde hizmete girecek, kreşte tadilat işlemleri tüm hızıyla sürüyor.

5 ilçede yeni kreş

Çocukların fiziksel ve sosyal gelişimleri için her türlü imkanın sağlandığı, detaylı programların hazırlandığı kreş çok amaçlı olarak tasarlandı. 3 katlı binada hizmet verecek kreş, çocukların nitelikli eğitim alabileceği ve kaliteli zaman geçireceği bir merkez olacak. Kreşte 4-6 yaş grubu çocuklara kişisel gelişim ve okul öncesi eğitimi verilecek. 18 ayrı sınıfta uzman personel tarafından eğitim alan çocuklar için ayrıca çok amaçlı oyun ve spor alanı da bulunacak. Öte yandan Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Muratpaşa Güzeloba Mahallesi'nde 12 derslik, Kumluca'da 13 derslik, Finike'de 12 derslik, Gazipaşa'da 5 ve Manavgat 5 derslikli kreşlerin yapımı da tamamlandı. Yeni kreşlerin hizmete girmesiyle toplam kreş sayısı 11'e ulaşacak.