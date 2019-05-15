Büyükşehirden Konyaaltı ve Manavgat'ta bozulan yollara onarım

Antalya Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde asfalt, yol ve bakım onarım çalışmalarına devam ediyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, kışın yoğun yağışlardan etkilenen ve deforme olan Konyaaltı ilçesine bağlı Yarbaşçandır ve Çitdibi mahalleleri grup yolunda bakım çalışmaları yürütüyor. Heyelan nedeniyle kapanan büz ağızları ve şarampoller temizlendi. Bozulan bölgelere sıkıştırma çalışmaları yapıldı.

Manavgat Kısalar yolu

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı alt yapı ekipleri, Manavgat'a bağlı Kısalar Mahallesi grup yolunda da mevcut durumu kötü olan bölgeleri greyder ile söktü. Belirlenen bölgelere yağmur suyu tahliyesi için büz koyan ekipler, şarampolleri temizledi. Sıkıştırma çalışmalarının yapıldığı 3 kilometre uzunluğundaki grup yoluna, stabilize asfalt çalışması da yapıldı.