Büyükşehir'den Konyaaltı ve Muratpaşa'da 29 Ekim konseri

Antalya Büyükşehir Belediyesi, mobil konserlerle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yaşatmaya devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Bandosunun tüm ilçelerde verdiği muhteşem bayram konseri, Konyaaltı ve Muratpaşa ilçesinde devam etti.

“Atam izindeyiz”

Cumhuriyet Bandosunun şarkılar ve marşlarla coşturduğu Konyaaltı ve Muratpaşa halkı ellerinde Türk bayrakları ile konsere eşlik etti. Türk Bayraklarıyla yol kenarlarından, işyerlerinden ve evlerinin balkonlarından şarkılara ve marşlara eşlik eden Antalyalılar, Cumhuriyet coşkusunu kalplerinde yaşadı. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'e izindeyiz mesajı veren Antalyalılar, mobil etkinlik için Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.