Büyükşehir'den kooperatifçilik çalıştayı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 21 Aralık Dünya Kooperatifçilik günü nedeniyle ‘Tarımın Başkenti Antalya'da Coğrafi İşaretler ve Kooperatifler' konulu çalıştay düzenledi.

Başkan Muhittin Böcek'in yerelden kalkınma hamlesi doğrultusunda kooperatiflerin ve kooperatifçiliğin gelişmesine önem veren Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya Ticaret Borsası, Antalya Tarım Konseyi ve YÜCİTA işbirliği ile “Tarımın Başkenti Antalya'da Coğrafi İşaretler ve Kooperatifler” konulu çalıştay düzenledi. Çalıştayda; ‘coğrafi işaretler ve tarımsal kooperatifler', ‘tarımsal kooperatifler ve coğrafi işaretlerde başarı öyküleri', ‘tarımsal kalkınmada tarımsal kooperatifler ve coğrafi işaretlerin önemi' başlıklı oturumlar yapıldı. Çalıştaya Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mithat Aras, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Seda Özel, Coğrafi İşaretler Araştırma Derneği (YÜCİDER) Başkanı Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu, Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, Antalya Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, Mersin Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer ile kooperatiflerden temsilciler katıldı.

“Kooperatifçiliğe büyük önem veriyoruz”

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mithat Aras kooperatiflerin ülke ekonomisinin gelişmesinde her zaman öncü güç olduğuna vurgu yaparak, “Temeli dayanışma ve topluma hizmet etmek olan kooperatifçilik üretici ve dar gelirli tüketicinin korunmasında önem arz etmektedir. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak bizlerde yerelden kalkınma hamlemiz doğrultusunda kooperatifçiliğe büyük önem veriyoruz” dedi.

“Yerel ekonomiye katkıyı teşvik ediyoruz”

Özellikle kadın kooperatiflerini yerelden kalkınma hamlesinin önemli bileşen olarak gördüklerini ifade eden Aras, “Kadınlarımızın çoğunlukla el emeğine dayanan ürünlerini pazarlama konusundaki ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışıyoruz. Böylelikle kadınlarımızın kendi potansiyelleri doğrultusunda yerel ekonomiye katkıda bulunmalarını genel anlamda teşvik ediyoruz. Coğrafi işaretli ürünlerimizi kooperatif sistemine entegre ederek üreticilerimizin ve tüketicilerimizi desteklemeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.

“Coğrafi işaret memleket meselesi”

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır da tarım sektörüne gösterdiği önemden dolayı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e teşekkür etti. Ali Çandır, “Kooperatiflerimizin kurumsallaşmasına çaba harcamamız lazım. Antalya gibi tarımda çok üstün vasıfları olan bir kentin Türkiye'ye hatta dünyaya örnek olabilecek projeleri çıkartacağından hiç kuşkum yok. Coğrafi işaret meselemize memleket meselesi diyoruz. Yöresel ürünlerimiz ve yörelerimizin kalkınması çok önemli. ATB olarak 15 yıldır bu konuya büyük önem veriyoruz. Yöresel ürünlerin hakkını ve hukukunu korumak ve garanti altına almak önemlidir. Bu korumayı, hem ulusal hem de uluslararası alanda, sağlayan coğrafi işaret tescilleridir” diye konuştu.

“Ürünlerin değeri artırıyor”

Coğrafi İşaretler Araştırma Derneği (YÜCİDER) Başkanı Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu da, “Coğrafi işaret bir ürünü gösteren yer adıdır. Coğrafi işaretlerin gelişmesine bağlı olarak tarımsal ve kırsal kalkınmada da gelişme sağlanır. Tüketici ürünün üzerinde coğrafi işareti görünce güveniyor ve ürüne yöneliyor. Arz-talep dengesinde de ürünlerin değeri artıyor. Coğrafi işaret tescili, ürünü haksız rekabete karşı koruyor. Türkiye'de 912 tescilli ürün sayısı var. Bunların 750'si gıda ve tarım ürünü” şeklinde konuştu.

“Güçlü çiftçi güçlü üretim”

21 Aralık Dünya Kooperatifçilik Günü nedeniyle anlamlı bir programa ev sahipliği yapmalarının mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Seda Özel, “Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'in yerel kalkınma hedefiyle güçlü çiftçi güçlü üretim modeli için gereklilik arz eden kooperatifçiliğin yöremizdeki sorunlarını teşvik etmek için son iki yılda aktif ve pasif tüm kooperatiflerimize ulaştık. Sorunlarını dinledik. Bugün de konunun paydaşlarıyla birlikte çok değerli bir çalıştay gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.