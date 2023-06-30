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Büyükşehirden Korkuteli'de çiçek dikimi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, Korkuteli’de sorumluluk ağında bulunan caddelerde çiçek dikimi gerçekleştirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, Korkuteli'de sorumluluk ağında bulunan caddelerde çiçek dikimi gerçekleştirdi.


Antalya Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Daire Başkanlığına bağlı ekipler tarafından Korkuteli ilçe merkezinde bulunan Mehmet Akif - Atatürk Caddesi, İstiklal Caddesi, Hükümet Caddesi, Hastane Caddesi, Fevzi Çakmak Caddesi, 845. Sokak, Alpaslan Caddesi, Şehit Binbaşı Cengiz Toytunç Caddesi ile Kazım Karabekir Caddeleri üzerinde bulunan orta refüjlere çiçek dikimi gerçekleştirdi. Rengarenk çiçekler ilçenin girişinde ve merkezinde renk cümbüşüyle görsel bir şölen yaşatıyor.

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