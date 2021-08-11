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Büyükşehirden Korkuteli'nde yol genişletme ve asfalt çalışması

Antalya Büyükşehir Belediyesi Korkuteli’nde yol genişletme ve asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Korkuteli'nde yol genişletme ve asfalt çalışmalarını sürdürüyor.



Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Korkuteli ilçesi Güzle mahallesi yolunda görüş açısı yetersiz olan keskin virajları genişletme çalışması yaptı. Ekipler 2 kilometre uzunluğundaki yolu kırıcı iş makinaları ile kırarak genişletti.


Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın Korkuteli yol çalışmaları Karabayır yolu üzerinde de devam etti. Karabayır mahalle yolundaki 7 kilometrelik yol stabilize ve asfalt çalışması yapıldı. Korkuteli Avdan-Beğiş grup yolunda ise 9 kilometre stabilize ve sathi asfalt kaplama çalışması tamamlandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi sorumlu olduğu diğer yollarda da çalışmalarına devam ediyor.

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