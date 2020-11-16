Büyükşehirden Korkuteli'ye oyun parkı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Korkuteli ilçesine bağlı Büyükköy Mahallesi'nde çocuklar için yeni oyun parkları yapıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri Korkuteli'de Büyükköy Mahallesi'nde bulunan kullanım ömrünü tamamlamış mevcut parkı sökerek yerine yeni bir park inşa ediyor. Mahalle sakinlerinin talebi üzerine harekete geçen Büyükşehir ekipleri, bölgenin sosyal alan ihtiyacını karşılamak için düzenlemelere başladı. Zemin düzenlemesi yapılan parkın içerisinde çocuk oyun alanı ve oturma alanları yapılıyor. Ekipler, Büyükköy mahallesindeki parkı ve çocuk oyun alanını en kısa zamanda tamamlamak için çalışıyor.