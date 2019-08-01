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Büyükşehirden, Küçükköy-Büyükköy Yeşilyayla grup yollarına bakım

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli ilçesine bağlı Küçükköy, Büyükköy ve Yeşilyayla Mahalleleri grup yollarında bakım onarım çalışması yaptı.


Büyükşehir Belediyesi yeni yol ağları açarak ve mevcut yollarda bakım onarım çalışmalarıyla ulaşım sorununu çözüme kavuşturdu. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı asfalt yama ekipleri, daha önce Küçükköy, Büyükköy ve Yeşilyayla Mahalleleri grup yollarında zamanla deforme olan bölgeleri iş makineleriyle sökmüş ve sıkıştırma çalışmaları yapmıştı. Ekipler sıkıştırılan bölgelerde asfaltlama çalışması yaptı. Küçükköy Mahallesi grup yolunda asfalt yama çalışmalarını tamamlayan ekipler Büyükköy Mahallesi grup yoluna geçerek çalışma yaptı.


Yürütülen bakım onarım çalışmalarını yerinde inceleyen Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler sorumlusu İsa Akdemir'e Küçükköy Mahalle Muhtarı Eyüp Çetmi eşlik etti. Yapılan çalışmalardan dolayı memnuniyetini dile getiren muhtar Çetmi Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e ve ekibine teşekkür etti.

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