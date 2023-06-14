Büyükşehir'den Kumluca'ya 2 bin 890 seyirci kapasiteli Stadyum Projesi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Kumluca'ya kazandıracağı stadyum projesi için ihalesi yapıldı. Başta güreş, deve güreşi ve festivallerin yapılacağı stadyum 2 bin 890 seyirci kapasitesiyle sporseverlerin hizmetine sunulacak.

Spora her alanda desteğini sürdüren Başkan Muhittin Böcek, Kumluca'ya verdiği stadyum sözünü tutuyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu ile birlikte güreş, deve güreşi, festival ve etkinliklerde kullanılmak üzere Kumluca'ya Stadyum Projesi Hazırlama Protokolü imzalamıştı. Protokol çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi, Kumluca İlçesi Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan alana tribün, idari alanlar, wc, depo ve otoparktan oluşan bir kompleks yapı inşa edecek. 2 bin 890 seyirci kapasitesine sahip stadyumun ihalesi yapıldı.

Stadyum 13 dönüm üzerine inşa edilecek

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Kumluca Belediyesi arasında yapılan ortak hizmet projesi ve işbirliği protokolüne göre hazırlanan tribün projesi yaklaşık 13 bin 200 metrekare alanın 6 bin 650 metrekarelik kısmına inşa edilecek. Seyirci oturum alanı yaklaşık 2 bin 890 kişi olarak planlanan projede, idari alan, wc, engelli wc, duş, soyunma odaları, depo alanları, enerji odası ve su deposu yer alacak. 2 bin metrekare yeşil alana da sahip olan projede, 97 araç kapasiteli otopark da yer alacak.