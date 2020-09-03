İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Büyükşehir'den Manavgat'ta asfalt seferberliği

Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat ilçesine bağlı Ulukapı, Saraçlı ve Karavca mahallelerinin 20 kilometrelik grup yolunu asfaltladı.


Büyükşehir Belediyesi ilçelerde kırsal mahalle yollarını asfaltla buluşturmaya devam ediyor. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Manavgat ilçesine bağlı Ulukapı, Saraçlı ve Karavca mahalleleri grup yolunda genişletme, dolgu ve stabilize yol çalışması gerçekleştirdi. Ardından 20 kilometrelik grup yolu sathi asfaltla kaplandı. Ekiplerin titizlikle yürüttükleri çalışmalarının ardından grup yolu daha konforlu ve güvenli hale geldi.


Öte yandan Manavgat Taşkesiği Mahallesi'nde 1 kilometrelik mezarlık yolunu modernize etti. Çalışmalar dahilinde yolun dar olan kısımları genişletilip, bozulan şarampoller temizlendi. Asfalt alt yapısının sağlam olması için sert dolgu malzemesiyle doldurulup silindirle sıkıştırılan yol sathi asfaltla kaplanarak hizmete açıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.