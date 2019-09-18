Büyükşehir'den Manavgat'ta aşure ikramı

Antalya Büyükşehir Belediyesi birlik, beraberlik ve paylaşımların arttığı Muharrem ayı dolayısıyla kent genelinde aşure ikramlarını sürdürdü. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından 27 Eylül'e kadar devam edecek aşure dağıtımı kapsamında Manavgat Cumhuriyet Meydanı El Sanatları Çarşısı önünde vatandaşlara ikramda bulunuldu. Aşure dağıtımına Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen de katıldı. Başkan Sözen, vatandaşlara eliyle ikramda bulundu.

Büyükşehir Belediyesinin Mobil Aşevi TIR'ında gerçekleşen aşure ikramına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Aşure ikramını Manavgat'a gelen yabancı turistler de ilgiyle izledi. İkram edilen aşureyi yiyen turistler beğenilerini dile getirdi. Büyükşehir görevlileri aşure ikram edilen vatandaşlara Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in selamlarını da iletti.