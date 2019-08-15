Büyükşehir'den Mehmet amcaya hasta yatağı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Korkuteli'ne bağlı Yelten Mahallesinde ikamet eden Mehmet Kula'ya hasta yatağı yardımı yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Korkuteli'nde yardıma muhtaç ve ihtiyaç sahiplerine yardım etmeyi sürdürüyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından, Yelten Mahallesinde hasta yatağı ihtiyacı olan vatandaşa yatak yardımında bulunuldu. Konu ile ilgili CHP Korkuteli ilçe Başkanı Yıldıray Çıldır, "Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Yelten Mahallemizden Mehmet Kula amcamıza Büyükşehir Belediyemizin hizmeti olarak hasta yatağımızı teslim ettik. Muhittin Böcek Başkanımızın selamını ilettik. Kendisine tez zamanda şifalar diliyoruz" ifadelerinde bulundu.