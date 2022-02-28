Büyükşehir'den Miraç Kandili'nde 20 bin kişilik lokma ikramı

Özel günlerde vatandaşlara ikramlarda bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi, Miraç Kandili'nde de merkez ve ilçelerde lokma dağıttı. Sosyal Hizmet Dairesi Başkanlığı'na bağlı Aşevi personeli tarafından akşam namazı sonrasında cami önlerine lokma stantları kuruldu. Hijyen kurallarına uygun şekilde dökülen sıcak lokmalar vatandaşlara ikram edildi. Sosyal mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde yaklaşık 20 bin kişiye lokma dağıtımı yapıldı.