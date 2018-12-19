Büyükşehir'den öğrenci yurdu müjdesi

Büyükşehir Belediyesi Akdeniz Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen “Büyükşehir Kampüste” şehir söyleşileri devam ediyor. İletişim Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin katıldığı 2 ayrı oturumda “Yaşadığım Şehir Antalya” ve “Akıllı Şehir Antalya” konu başlıkları ele alındı. İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen “Yaşadığım Şehir Antalya” konulu söyleşiye Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Birol Ekici konuşmacı olarak katıldı.

“Marka Şehir Antalya”

Antalya'nın artık dünya kentleriyle yarıştığını ifade eden Ekici, son yıllarda hayata geçirilen projelerle herkesin yaşamak istediği bir “Marka Şehir” olduğuna dikkati çekti. Antalya'da gerçekleştirilen ve gerçekleştirilmesi planlanan projeler hakkında da öğrencileri bilgilendiren Doç. Dr. Ekici, Kent Müzesi, Boğaçayı, Kruvaziyer Liman, Konyaaltı Sahili, Yeraltı Metro Hattı, Tünektepe Teleferik, Kentsel Dönüşüm Projeleri, Arıtma Tesisleri, Atık Dönüşüm Bertaraf Tesisleri, ASMEK, AKBEM, ASFİM gibi projeleri anlattı. Ekici, Boğaçayı Projesi içerisinde yer alan Sinema Platoları'nın İletişim Fakültesi öğrencileri için istihdam sağlayacak önemli bir proje olduğuna dikkati çekti.

Yurt Müjdesi

Akdeniz Üniversitesi'ni de kapsayan hafif raylı sistem hattı, Konyaaltı'ndan Lara'ya uzanacak metro hattı gibi projelerle üniversiteye ulaşımın çok daha kolay sağlanacağını ifade eden Ekici, Teknokent (Kültür) çıkışındaki üst geçit eksikliğinin de bir ay içerisinde giderileceğini ifade etti. Birol Ekici, Büyükşehir Belediyesi tarafından üniversite öğrencilerine tahsis edilecek 2 bin 200 kişilik öğrenci yurdunun müjdesi verdi. Ekici, Akdeniz Üniversitesi Batı kapısı karşısında Milli Emlak'tan tahsis edilen 23 bin 802 metrekarelik alan üzerine inşa edilecek Antalya Gençlik Evi'nin kız ve erkek öğrenciler için iki ayrı bloklardan oluşacağını kaydetti. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in de bir gazeteci olduğuna dikkati çeken Genel Sekreter Birol Ekici, iletişim fakültesi öğrencilerine her zaman Büyükşehir Belediyesi'nin kapısının açık olduğunu ifade etti.

Akıllı Şehir Antalya

Günün ikinci söyleşisi Atatürk Konferans Salonu'nda Akıllı Şehir Antalya konu başlığıyla gerçekleşti. Söyleşiye, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Mehmet Yiğit, Türksat Akıllı Şehir Program Yöneticisi Halit İnce, Türk Telekom Akıllı Şehir Koordinatörü Fatih Ökten, Vestel Ventures Yatırım Verisun Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Eren ve Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Sıddık Cumhur Başaran konuşmacı olarak katıldı.

Projeler anlatıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Akıllı Şehir Yönetimi kapsamında uygulamaya koyduğu, Yönetilebilir ücretsiz Wi-F hizmeti, Şehir Bilgilendirme Ekranı, Akıllı Aydınlatma Sistemi, Şehir Yönetim Platformu, Sesli Adımlar Uygulaması, Akıllı Trafik ve Ulaşım, Güven Çemberi gibi Akıllı Şehir bileşenleri öğrencilerle paylaşıldı.