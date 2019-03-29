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Büyükşehir'den öğrencilere 6 bin spor malzemesi yardımı

Antalya Büyükşehir Belediyesi 2019 yılının ilk üç ayında 19 ilçede 60 okulda 2 bin 300 öğrenciye 6 bin spor malzemesi hediye etti.


2019 yılının ilk üç ayında tüm ilçelerde 60 mahalle okulundan, 2 bin 300 öğrenciye 6 bin adet spor malzemesi desteği sağlandı. Öğrencilere Antalyaspor forması, tişört, şapka, spor ayakkabısı, satranç takımı, futbol, basketbol, voleybol topu hediye edildi.



12 bin 300 öğrenciye ulaşıldı


2014 yılında 'Bir Mahalle Okulu Bir Umut, Umuda Doğru Yolculuk' sloganıyla yola çıkan Büyükşehir Belediyesi proje kapsamında bugüne kadar toplam 12 bin 300 öğrenciye, 33 bin adet spor malzemesi hediye etti. Yeni spor malzemelerine kavuşan öğrenciler mutluluk yaşarken, öğretmenler ve okul yönetimleri de projeden duydukları memnuniyeti dile getirerek yardımlarından dolayı Başkan Menderes Türel'e teşekkür etti.


Proje ile okullara malzeme yardımı yanında Antalyaspor sevgisini aşılamak adına Antalyaspor forması hediye edildi.

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