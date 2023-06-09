İhlas Haber Ajansı

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Büyükşehir'den otobüslere klima denetimi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Zabıtası trafik ekipleri Halk Otobüslerinde klima denetimi gerçekleştirdi.

Kliması kapalı olan otobüsler plakaları alınarak tespit edilirken arıza bildiren araçlar arızası giderilene dek sefer dışı bırakılıyor.


Büyükşehir Belediyesi şehir içi ulaşımda kullanılan Halk Otobüslerine sıkı denetimler gerçekleştiriyor. Kentin çeşitli noktalarında yapılan uygulamada Ulaşım Zabıtası ve trafik ekipleri, duraklarda otobüsleri durdurarak tek tek otobüslere binerek klimaları kontrol ediyor. Klima arızası bildiren otobüslere sefer sonunda arızasını gidermesi noktasında uyarıda bulunuluyor. Hiçbir arızası olmadığı halde klima açmadan yolculuk yapan otobüsler tespit edilerek cezai işlem uygulanıyor.

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