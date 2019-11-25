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Büyükşehir'den oyuncak atölyesi sergisi

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin sponsorluğunda Yeni Mahalle Kültür Merkezi’nde oyuncak atölyesi sergisi düzenlenecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin sponsorluğunda Yeni Mahalle Kültür Merkezi'nde oyuncak atölyesi sergisi düzenlenecek. Atölyeye katılan öğrenciler tarafından eski eşyalar ve geri dönüşüm malzemeleriyle yapılacak oyuncaklar 1 hafta boyunca Yeni Mahalle Kültür Merkezinde sergilenecek.


Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin sponsorluğunda Yeni Mahalle Kültür Merkezi'nde oyuncak atölyesi sergisi düzenlenecek. Atölyeye katılan öğrenciler tarafından eski eşyalar ve geri dönüşüm malzemeleriyle yapılacak oyuncaklar 1 hafta boyunca Yeni Mahalle Kültür Merkezinde sergilenecek. Yeni Mahalle Kültür Merkezinde Antalya Büyükşehir Belediyesinin sponsorluğu ve koordinesinde düzenlenecek oyuncak atölyesinde çocuklara eski eşyaların çöp olmadığı bilinci aşılanacak. 5 Aralık Perşembe günü saat 10.00'da başlayacak atölyede öğrenciler kullanmadığı eski eşyalar ve geri dönüşüm malzemeleriyle oyuncak yapacaklar. Yapılan oyuncaklar 1 hafta boyunca Yeni Mahalle Kültür Merkezi sergi salonunda sergilenecek. Serginin ardından katılımcı okul geri dönüşüm malzemelerinden yapılan oyuncakları kendi okulunda da sergileyecek.

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