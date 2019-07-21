Büyükşehir'den özel çocuklara yaz okulu

Döşemealtı'ndaki Büyükşehir Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi, düzenlediği ücretsiz yaz okulu ile engelli bireylerin yaz tatilini verimli şekilde geçirmelerini sağlıyor. Özel öğrenciler yaz okulu ile hem öğreniyor hem de doyasıya eğleniyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin özel gereksinimli bireyler için Döşemealtı ilçesinde hizmet veren Büyükşehir Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi'nde ücretsiz yaz okulu başladı. Engelli bireylerin sosyalleşmelerine katkıda bulunmak ve verimli bir tatil süreci geçirmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen yaz okulu yoğun ilgi görüyor. 220 özel bireyin katıldığı yaz okulunda futbol, basketbol, yüzme, müzik, yaşam atölyesi, seramik,

resim gibi branşlarda eğitim veriliyor. Özel bireyler birbirinden farklı etkinliklerle yazı dolu dolu geçiriyor.

Oğlu Egemen'in iki yaşından beri Rehabilitasyon Merkezinde eğitim aldığını ve memnun olduklarını ifade eden Sevda Özpolat, “Oğlumun atipik otizm rahatsızlığı var. Egemen burada eğitim almadan önce konuşmuyordu, komut dinlemiyordu. Burada aldığı eğitim ve rehabilitasyonla çok ilerledik. Her yıl yaz okuluna geliyoruz. Oğlum burada yüzmeyi de öğrendi. Müzik eğitimi alıyor. Egemen yaz okulunda çok keyifli vakit geçiriyor. O mutlu

olunca biz mutlu oluyoruz” dedi.

Engelli Yaz Okulu'nda uzmanlar tarafından hafta içi her gün eğitim veriliyor. Özel bireylerin özgüven kazanmaları ve kendilerini ifade etmeleri açısından büyük önem taşıyan Yaz Okulu başvuruları 443 30 06-07 numaralı telefondan Büyükşehir Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi'ne yapılabiliyor.