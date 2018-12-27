Büyükşehir'den Sabah Sporu

Antalyalılara sağlıklı yaşamın kapılarını aralayan Büyükşehir Belediyesi, spor yaparak sağlıklı bir hayat sürmek isteyen vatandaşları, profesyonel eğitmenler eşliğinde spora davet ediyor. Karaalioğlu Parkı ve Sahil Antalya Yaşam Parkında gerçekleşen sabah sporu etkinliği ile vatandaşlar güne sporla başlıyor. Sabahın erken saatlerinde temiz havayı değerlendirerek oksijen tazeleyen katılımcılar, aynı zamanda yeşilin ve mavinin büyülü ahengine tanıklık ediyor. Katılımcılar grup halinde egzersiz hareketleri ile başladıkları sabah sporlarına yürüyüş, koşu, bisiklet gibi spor aktiviteleri ile devam edebiliyor. Faaliyetlerin müzik eşliğinde yapılması katılımcılara sporla birlikte eğlenme imkânı sunuyor.

Kayıtlar etkinlik alanında yapılıyor

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen ‘Sabah Sporu Etkinliği' vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere haftada üç gün faaliyet gösteren sabah sporları, saat 09.00-10.00 saatleri arasında Karaalioğlu Parkı ve Sahil Antalya Yaşam Parkı'nda (Beach Park Tenis Kortu Yanı) gerçekleştiriliyor. Kayıt olmak isteyen vatandaşlar belirtilen günlerde etkinlik alanına giderek sabah sporuna başlayabiliyor.