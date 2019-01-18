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Büyükşehir'den Saklıkent'e ek sefer

Antalya Büyükşehir Belediyesi, karne heyecanı yaşayan öğrenciler için sömestr boyunca Saklıkent Kayak Merkezi’ne toplu ulaşımda ek seferler koydu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, karne heyecanı yaşayan öğrenciler için sömestr boyunca Saklıkent Kayak Merkezi'ne toplu ulaşımda ek seferler koydu.


Büyükşehir Belediyesi Antalyalı çocuklara sömestr tatilini en iyi şekilde değerlendirmeleri için tatil sürprizi hazırladı. Kış mevsiminin en güzel günlerine denk gelen yarıyıl tatili boyunca öğrenciler için Antalya'nın en önemli kış turizmi merkezlerinden Saklıkent Kayak Merkezine toplu taşıma seferleri artırıldı.



Sömestr boyunca kar keyfi


Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı, Saklıkent'e ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla geçtiğimiz yıl 500 No'lu Otogar-Saklıkent Toplu Taşıma Hattını başlatmıştı. Yarıyıl tatili boyunca öğrenciler için Saklıkent'e ek sefer düzenlendi. Sömestr boyunca Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe günleri sabah 08.00 otogardan kalkış, 15.00 Saklıkent'ten dönüş, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri ise de sabah 08.00 - 08.30 Otogardan kalkış ve 15.00 - 15.30 Saklıkent'ten dönüş olarak hizmet verecek. Otogar- Saklıkent güzergahında öğrenci 3.20, indirimli 4, tam ise 5,20 TL üzerinden ücret tarifesi sağlanacak.

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